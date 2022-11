¿Cuál ha sido el mejor gol que te han metido?

Uff. Creo que en el mundial de Brasil 2014, el que me hace Holanda, el del empate, al final. No era fácil meterla así, pero fue un golazo. Es el que más me ha dolido, incluso más allá del penal porque la final creo que era un partido en el que merecíamos avanzar.

¿Habrá un quinto partido?

Espero que sí. Para eso lucho, para eso trabajo y sigo en la Selección. Siempre queda la espinita de que podemos hacer más, de que queremos revancha y queremos trascender. Creo que la selección puede hacerlo, y estando en el mundial, creo que te ilusionas con seriedad y con los pies en la tierra. Sé que México no es favorito, que hay que ser realistas y tenemos que ser el caballo negro que tiene que sorprender a todas las selecciones para poder llegar más lejos.

Existe un pique entre Guadalajara y la CDMX, en turismo y futbol, y en ambas cosas, gracias a esta campaña, tienes que ver tú...

Bueno, nací en Guadalajara, pero crecí en la Ciudad de México. Desde los 10 años estoy aquí, así que voy a Jalisco y me olvido de los nombres de las calles y me pierdo. A la gente de Guadalajara y de todo México les puedo decir que esta ciudad es la mejor del país, que es una ciudad en la que encierras una mezcla de muchas culturas y de gente amable, de lugares tradicionales y exóticos e incluso vida familiar y nocturna. También con mucha naturaleza y museos.

¿Cuáles son tus lugares favoritos de esta ciudad?

Tengo varios. Me encanta la parte del sur, sobre todo Coyoacán, donde crecí y pasé mucho tiempo con mis amigos. También la Roma, Del Valle y Condesa. Me gusta mucho caminar y no usar el coche, sobre todo en la zona de Polanco para comer, cenar o tomar algo. También me gusta mucho Reforma, el museo de Antropología, el Castillo de Chapultepec, San Ángel o Campo Marte.