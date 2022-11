Mau y Ricky quieren demostrar que están a la altura de Rafael Nadal

Mau y Ricky compartirán escenario con Rafael Nadal

“Nosotros vamos a llevarles toda nuestra energía y para un momento tan histórico y tan legendario, tenemos que tener la misma energía nosotros. No vamos a escatimar, estamos yendo con todos los ‘juguetes’ y con todos los ‘poderes’ para este concierto y vamos a dejarlo todo sobre el escenario. Vamos a dar un show que, si hay alguien en el público que no estaba del todo convencido que les gustaba Mau y Ricky, va a poder hacer su conclusión después de este concierto, porque vamos a poner todo de nosotros”, aseguró Ricky.

Los deportes y el tenis, en este caso en particular, son una buena metáfora sobre la vida, sobre el enfrentarse a un oponente, buscar ser mejor cada día, y los intérpretes venezolanos están de acuerdo con esta idea. Pero más que estar ellos viéndose las caras en el terreno de juego, aseguran que, en su caso, sería como jugar dobles.

Mau y Ricky tendrán el cierre musical del Tennis Fest GNP con Rafael Nadal (Cortesía/Mau y Ricky)

“Yo pienso en el tenis, no en singles, sino más como en dobles. El que Ricky y yo hemos estado la vida entera jugando juntos contra otros pares. Diría que nosotros podríamos jugar sin tener que necesariamente comunicarnos. Eso es lo que nosotros sentimos en la música. Que podemos estar haciendo música sin la necesidad de comunicarnos. Como en un equipo de futbol en el que los jugadores se conocen tanto, porque pasan tanto tiempo jugando juntos, que no hay necesidad ni siquiera de comunicarse, se pasan la pelota porque saben lo que va a hacer el otro antes de que lo haga, y eso nos pasa a nosotros. Siento que cuando uno logra una química y una relación profunda, eso es clave y la gente también lo percibe”, aseguró Mau.

“Y esto de la competencia con uno mismo es hermoso e importante, pero es importante verlo desde un lado saludable y no desde el lado de la ansiedad. Sin duda esa búsqueda de encontrar ese balance es algo que hemos estado haciendo nosotros desde muy chiquitos y sentimos que por fin más o menos lo vamos entendiendo.

“Y es hermoso porque esa competencia con uno mismo, esa necesidad, esas ganas de querer uno seguir mejorando y ganándole al antiguo yo, es algo muy lindo. Creo que cuando uno se enfoca en eso, mirándolo a través del lente de las ganas de impactar la vida de la gente, eso ayuda mucho a balancearlo y a que no sea algo poco saludable y tóxico, sino que –al contrario– uno quiera hacerlo cada vez mejor para poder brindarle a la gente que lo sigue a uno, lo mejor cada vez”, explicó.

Tennis Fest GNP: Deporte y música en 'La México'

Los cantantes están emocionados y a la expectativa porque llegue la fecha del Tennis Fest GNP para poder subirse al escenario porque, aseguran, que México nunca ha dejado de sorprenderlos desde que empezamos su carrera.

“México ha sido de los países que ha adoptado nuestras canciones y nuestro proyecto desde el principio. Estoy seguro que lo vamos a dar todo, que va a ser un día muy bonito de conexión y espero que la gente lo disfrute”.

Mau y Ricky esperan poder conocer en persona a Rafael Nadal (Julian Finney/Getty Images)

Además del show que darán el próximo 1 de diciembre en la plaza de toros México, Mau y Ricky están también entusiasmados ante la posibilidad de conocer en persona a Rafael Nadal.

“Va a ser la primera vez que nos conozcamos. Me emociona mucho porque no nos conocemos y tenemos amigos en común. Obviamente él tiene pinta de ser un tipazo, entonces me emociona mucho y obviamente, como admiradores de la leyenda que es, espero que se dé. No lo sé, porque él va a estar muy metido en lo de él y nosotros también en el show que vamos a dar, pero espero que se dé este encuentro. Sería muy hermoso”, concluyeron.

Mau y Ricky, de 29 y 32 años respectivamente, son dos de los intérpretes y compositores de la escena urbana y del pop latino más influyentes de los últimos tiempos. Además de tener exitosas canciones como Mi mala o La boca, son autores o coautores de algunos de los más grandes hits en español en años recientes. Entre sus créditos se encuentran Vente pa'ca de Ricky Martin y Maluma; Sin pijama de Becky G; Veneno de Anitta; 123 de Sofía Reyes, Jason Derulo y De La Ghetto; y Pa dentro de Juanes.