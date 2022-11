¿Eva Mendes y Ryan Gosling se casaron en secreto?

Luego se refirió al tatuaje, inicialmente bromeó que era una 'presión' temporal antes de agregar: “Tengo un tatuaje. No, no es una presión. Pero me lo hice hace años. Publiqué una foto y he recibido muchas preguntas graciosas”.

Muchos fanáticos están convencidos de que el tatuaje confirma que la pareja está casada.

Eva es seis años mayor que Ryan. (Clasos.com)

La estrella de Place Beyond the Pines se vio afectada previamente por rumores de matrimonio en 2016 cuando Us Weekly informó que se habían casado en privado frente a un pequeño grupo de familiares y amigos.

“Eva y Ryan siempre se sintieron como una pareja casada. Están enamorados el uno del otro”, dijo una fuente a la publicación. Sin embargo, un representante de las estrellas luego negó que se hubiera llevado a cabo una boda.