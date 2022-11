Eugenia León suma su voz y trayectoria a la gira 'Olé México GNP'

Eugenia León: Invitada especial de la gira Olé México GNP

Eugenia cuenta que desde que vio el espectáculo como público, en febrero pasado, le pareció que el repertorio de canciones era “atinadísimo, inmejorable y bellísimo”, por lo que ahora la emociona poder participar en esta ocasión en los conciertos.

“Los arreglos son majestuosos, son espectaculares. Alondra tiene un desempeño, como siempre, muy destacado, y quienes ahora están comandando –ya que nuestra querida Lila no se encuentra en esta ocasión– y yo estaré”, explicó Eugenia y, a manera de deseo y de premonición agregó que “a lo mejor un día estamos todo mundo”.

“¡Ésa es la idea!”, intervino Mane.

La gira Olé México GNP tendrá lugar en diciembre (Cortesía / Olé México GNP)

La suma de talentos mexicanos y españoles para juntarse y cantar títulos como Cucurru cucú, Adoro, La mentira, Granada, Paloma negra, Cuando vuelva a tu lado, Amor eterno y Hasta que te conocí, entre otras, será la oportunidad perfecta para apreciar el talento de dos exponentes españoles que conquistaron el corazón de Eugenia León: los cantantes Buika y Pitingo.

Buika (Cortesía / Olé México GNP)

“Creo que Buika es uno de estos rara avis del talento de nuestro tiempo. Se lo comentaba a Mane que, para mí, es un genio o una genia de la música; es una mujer fuera de serie. Y Pitingo es un artista consumado, tiene una presencia bellísima. Canta bello, tiene toda esa gitanería y eso es lo que le da también una característica bien interesante al espectáculo. En su nombre está la congruencia del espectáculo: Olé México. Son canciones que son de México, en su mayoría, y está ese toque del alma española y del alma gitana que habita la voz de Buika y que ese flamenco que habita Pitingo y que Alondra ha sabido traducir con maestría”, afirmó la intérprete.

Pitingo (Cortesía / Olé México GNP)

Razones sobran para asistir a los conciertos Olé México GNP

“Olé México GNP es una oportunidad de venir a compartir y sentirse orgullosos de nuestro tesoro musical”, enfatizó Mane de la Parra, quien está convencido de que sí es posible preservar y honrar éstas y otras joyas musicales de todas las épocas, compartiéndolas, mostrando apertura y educando con el ejemplo.

“Estamos a tiempo no de decirle a la juventud: ‘No escuches reggaeton, no escuches…’. ¡No! Escucha todo lo que quieras. Escucha todo lo que a tu oído lo nutra, pero no olvides tus raíces, y enseñarle a nuestros hijos y a nuestros sobrinos y a nuestra gente lo que es nuestro tesoro, que esto no se puede perder”.

La gira Olé México GNP tendrá lugar en diciembre (Cortesía / Olé México GNP)

Esta gira de conciertos que se presentará en la Ciudad de México (11 de diciembre), Monterrey (12 de diciembre), Guadalajara (15 de diciembre), Puebla (20 de diciembre), Mérida (22 de diciembre) y Acapulco (26 de diciembre) es la oportunidad perfecta para escuchar una orquesta sinfónica de una manera más “digerible”, según explica Mane.

Alondra de la Parra (Elizabeth Ruiz)

“Para la gente que no estamos en el mundo de la música clásica, ésta es una bonita oportunidad de ir a escuchar una orquesta de 100 músicos de ese nivel, acompañar unas voces tan bonitas y de escuchar estas canciones clásicas, tan icónicas, tan únicas”.

La gira Olé México GNP tendrá lugar en diciembre (Cortesía / Olé México GNP)

“Va a ser una fiesta de belleza. Como público, escuchar a estos artistas y ver la ejecución magistral de Alondra, ver a una orquesta por todo lo alto, es muy gratificante. Lo que uno hace es acompañar y mostrar la belleza de grandes canciones que, a pesar de los años, siguen siendo vigentes porque están bien hechas, porque son clásicos, porque van a superar su tiempo, la moda y serán, para estas nuevas generaciones, un referente de cómo se hace una canción verdadera, con calidad, con una gran letra y con una gran música”, concluyó Eugenia León.