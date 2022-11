¿Quién era Jason David Frank, el actor de ‘Power Rangers’ que se quitó la vida?

Además de participar en la serie de televisión de Power Rangers, Jason David Frank también formó parte de los elencos de otros títulos de la saga, como Power Rangers: La película, Power Rangers Zeo, Turbo y Dino Thunder, así como de espectáculos en vivo con los que el elenco original realizó algunas presentaciones en vivo.

Imagen original de la serie 'Mighty Morphin Power Rangers' (Saban/Toei/Kobal/Shutterstock/Saban/Toei/Kobal/Shutterstock)

Su vida personal tuvo episodios un tanto oscuros este año luego de que en agosto pasado su esposa, Tammie Frank, solicitó el divorcio argumentando que el actor la había engañado. Asimismo, la mujer aseguró en dicho momento que su matrimonio ya no estaba funcionando debido a la discordia y el conflicto entre ellos.

Jason David Frank (1973-2022) interpretó a Tommy Oliver en Power Rangers (Chelsea Lauren/Getty Images for Saban Brands)

Por si esto fuera poco, Tammie señaló que ya no le resultaba posible vivir con Jason, debido a que el actor había tenido un trato cruel hacia ella. La pareja cumplió 19 años de casados el pasado mayo, ya que se dieron el ‘Sí, acepto’ en 2003.

Al actor le sobreviven cuatro hijos: Jenna, Skye, Jacob y Hunter Frank. Antes de su matrimonio con Tammie, Jason David Frank estuvo casado con Shawna Frank, entre 1994 y 2001.

El uniforma de Jason David Frank en 'Power Rangers' fue blanco y verde, en distintos títulos de la franquicia (Saban/Toei/Kobal/Shutterstock/Saban/Toei/Kobal/Shutterstock)

En sus créditos como actor, además de su participación en la franquicia de Power Rangers, también se enlistan distintas apariciones en series como Family Matters, Sweet Valley High, The Residents of Washington Heights y la web series Super Power Beat Down.