Disney prepara 'El diario de la princesa 3'; ¿con Anne Hathaway?

Por ahora, no está claro si Anne Hathaway personificará de nueva cuenta a Mia Thermopolis, aunque la actriz ya expresó que tiene interés en hacerlo junto a Julie Andrews como la reina Clarisse Renaldi.

Anne Hathaway en 'El Diario de la Princesa'. (IMBd)

La ganadora del Oscar, de 40 años, ha expresado su apoyo a una tercera entrega de la franquicia, durante una entrevista con Entertainment Tonight. "Si hay alguna manera de involucrar a Julie Andrews, creo que lo haremos. Íbamos a donde ella estaba y poníamos una pantalla verde detrás de ella y simplemente hacíamos que sucediera”, dijo Hathaway.

A pesar del deseo de Anne de trabajar con la estrella de The Sound of Music, la actriz de 87 años admitió a principios de este año que ya pasó el momento de una tercera película con ella. "Creo que sería demasiado tarde para hacerlo ahora", le dijo a THR en junio. “Se habló de una secuela hace muchos, muchos años. Pero no creo que sucediera nunca”, reconoció.

Anne Hathaway cumple este 12 de noviembre 39 años. (DFree/Shutterstock / DFree.)

También mencionó que era muy difícil, luego de que el director de las dos primeras películas, Garry Marshall, falleció en 2016. "Especialmente para mí, está demasiado lejos ahora para volver a eso", señaló. “Es una idea encantadora, pero no creo que sea posible”, agregó.