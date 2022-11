Mientras Shakira y sus hijos hacen maletas, Piqué y Clara estrenan vida juntos

El fin de semana, Shakira dio una señal clara de que muy pronto dejará España y se mudará con sus hijos, Milan y Sasha, a Miami, en Estados Unidos, tal y como acordó con su ex pareja y papá de los niños, el ex futbolista Gerard Piqué , con quien emitió un comunicado en conjunto para explicar la situación que de ahora en adelante vivirá la ex pareja.