“Era más importante cuidarme a mí”: Karla Souza revela por qué no denunció abuso

Asimismo, la actriz de 36 años manifestó que su seguridad y tranquilidad también influyeron en su decisión de no recurrir a la policía para hablar del abuso del que fue objeto.

“Muchas veces en las que los casos, la impunidad, la forma en la que están (hechas) las leyes no están (pensadas) para las sobrevivientes, no están para nosotras, y por lo tanto, el que demandemos, que yo en ese caso diga o que ponga a mi persona en peligro, es algo que yo no iba a hacer.

Entonces, aunque mucha gente quizás lo haya visto como un silencio y una debilidad, para mí era mucho más importante cuidarme a mí, mi salud mental, mi persona, mi familia Karla Souza, actriz y productora

Karla Souza protagoniza 'La caída' (Marcus Ingram/Getty Images)

La caída, que se estrena este 11 de noviembre a través de Amazon Prime Video, es una película que relata el caso de abuso sexual de una clavadista, interpretada por Karla Souza, quien enfrenta esta situación en su camino a unos Juegos Olímpicos.

“La caída es el proyecto más desafiante y personal de mi carrera. He encontrado un verdadero crecimiento y mi propio poder al contar esta historia”, dijo la actriz a Variety sobre este título que se estrenó en el pasado Festival de Cine de Morelia.