Karla Souza aborda abuso sexual en su nueva película 'La caída'

Ahora, Karla Souza protagonizará la película La Caída, dirigida por Lucía Puenzo, la cual llegará llegará a Prime Video el próximo 11 de noviembre, luego de estrenarse en el Festival de Cine de Morelia. La historia relata el caso de abuso sexual de una clavadista, de nombre Mariel, que muestra los desafíos que enfrenta con la gente que la rodea y su última oportunidad para participar en los Juegos Olímpicos.

“La caída es el proyecto más desafiante y personal de mi carrera. He encontrado un verdadero crecimiento y mi propio poder al contar esta historia”, dijo Karla Souza en una reciente entrevista para Variety.

Karla vive y trabaja en Estados Unidos donde destacó en la serie 'How to get away with murder' (Instagram )

En este sentido, la actriz de How to get away with murder se apega a declaraciones que hizo en mayo pasado, en las que se pronunció sobre la importancia que tiene para ella representar historias de mujeres en procesos difíciles como los que ella misma ha vivido en el pasado y que la han mantenido alejada del ojo público.

“El tema de apoyar a la mujer y a la equidad siempre me apasiona y será una de mis prioridades. Para mí la terapia ha sido muy importante y también apagar el celular. Me dicen: 'Es que te desapareciste' y sí, fue una decisión propia que tomé de alejarme porque me lastimaron mucho”, declaró en una entrevista.