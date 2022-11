Eugenio Derbez reaparece en público junto a su hijo José Eduardo, ¿y Vadhir?

¿Cuánto tiempo ha pasado del accidente de Eugenio Derbez?

A través de su cuenta oficial en TikTok, José Eduardo Derbez compartió un video de la reunión, pero ocupó la frase viral de la caricatura Bob Esponja para explicar mejor el momento.

Eugenio Derbez reaparece con férula. (Tik Tok/Joseeduardo_derbez)

“Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea… ¡¿Qué es eso?!”, se escucha como audio para finalizar con un close up de Eugenio, que no le echa muy bueno ojos a José Eduardo por captarlo de esa manera.

En la comida también estaba presente Alessandra Rosaldo y dos personas más.

Hace unos días, el actor de la película CODA: Señales del corazón compartió a través de su feed en Instagram, cuál era su sentir tras salir de una fisioterapia en su proceso de rehabilitación del hombro.