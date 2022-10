Lo llaman 'héroe': El gran gesto de Checo Pérez al cumplir el sueño de un fan

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y todos alabaron la reacción de Checo Pérez con su joven fan.

“Se llama ser humilde, líder y alma de campeón. Estás en tu casa y eres el sueño de chingos de niños mexicanos. Bien ahí, Checo”, “Ojalá un día te des cuenta, Checo, de cómo cambiaste la vida de ese muchacho, tu sueño fue ser piloto, el sueño de él fue conocerte, eres grande, Checo”, “Lo más chingón de un mexicano que triunfa, (es) que sea humilde con su gente, bravo por ti, Checo”, fueron algunos de los mensajes que usuarios de TikTok escribieron para reconocer la acción del piloto mexicano.

Llaman 'héroe' a Checo Pérez tras tener un gran gesto con un joven fan en Guadalajara (Twitter/Escudería Telmex)

En Twitter, se dio a conocer que el nombre del niño es Leonardo Sael Gómez Barba, de 14 años, y el medio Quiero TV lo pudo entrevistar.

Checo Pérez y Leonardo Sael en Guadalajara (Twitter/Escudería Telmex)

“Pues yo estaba en otro lugar, pero me dijeron que acá iba estar más cerca Checo y me vine rápido, me metí hasta adentro, hasta adelante, y me dijo un señor ‘Quien tenga miedo a morir que no nazca’, y me agarré y a mí me aventé, y empecé a escuchar que empezaron a silbar los de seguridad y yo dije ‘No pues me van a agarrar’. Pero corrí y llegué gritando ‘Checo’ para que me viera y para que me hiciera el paro”, relató el joven.

Al final se dio a conocer que la gorra no es del niño que logró acercarse a Checo Pérez sino de su amigo, porque la gorra que traía Leonardo Sael “no tiene nada de Red Bull”. Además, si su celular no logró guardar la foto (ya que se apagó después de que la tomaron), por lo menos tendrá ese recuerdo por el resto de su vida.