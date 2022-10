Dominika Paleta cumple 50 años plena, feliz y más guapa que nunca

Y así como gozó del café y el chocolate en Sudáfrica, quedó claro que Dominika no podría haber tenido un mejor compañero de aventuras que su esposo, Fabián Ibarra, quien aparece en varias de las fotos que ella publicó en su cuenta de Instagram en las que deja ver lo bien que se la pasan juntos y denotan la gran conexión y amor que hay entre ellos.

Dominika Paleta (Instagram/Dominika Paleta)

“Amo viajar contigo. Amo viajar y conectar. Sudáfrica es la sorpresa más hermosa”, escribió la actriz a manera de agradecimiento y como declaración de amor a su pareja junto a un carrusel de imágenes en las que se ven algunos de los paisajes que disfrutaron durante el viaje.

Sin duda, una de las experiencias más significativas de su viaje, fue la posibilidad que tanto Dominika Paleta como su esposo tuvieron de acercarse y convivir con elefantes en un santuario o “casa hogar”, que se encuentra en otro país africano que también visitaron: Zimbabue.

“Esta es una ‘casa hogar’ para elefantes donde los rescatan, pero siguen viviendo en un área abierta, no los atan, ni los encierran. Todo lo contrario, los van reincorporando a la vida salvaje y a que otras familias de elefantes los acepten. Y entonces ya no vuelven más al santuario. Como han sido rescatados, algunos son más dóciles y permiten que se les acerquen humanos, por eso pudimos tocar y acariciar a algunos. Y fue de las experiencias más hermosas. Son súper sensibles, su mirada es muy profunda y no dejan que se les acerque quien sea, ellos se alejan si no están a gusto”, explicó.

Dominika Paleta y María Ibarra Paleta para Quién (Instagram/dominikapaleta)

Por lo visto este viaje por Sudáfrica fue sólo para la pareja y en plan aventurero y romántico, ya que sus hijas, Aitana y María Ibarra Paleta no aparecen en ninguna de las fotos junto a sus papás.