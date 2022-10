El sarcástico mensaje de Megan Fox a quienes la critican como mamá

“¿No puede publicar selfies porque tiene hijos? Wtf, consíguete una vida, por favor”; “Avergonzar a una mamá no es un rasgo de personalidad del que tu madre esté orgullosa”; En un mundo en el que no puedes escapar del centro de atención, estás haciendo un trabajo increíble al separar tu vida profesional de tu vida privada, ¡porque se sabe que no ha de ser nada fácil! Estás haciendo un trabajo increíble Mami Megan”, fueron algunos de los comentarios de apoyo que recibió.

Sin embargo, varios usuarios se dieron la libertad de responderle a la internauta que cuestionó a Megan y destacaron que Noah, Bodhi y Journey están al cuidado de Brian y su novia Sharna Burgesss, principalmente.

La actriz de ‘Tortugas Ninja’ sólo se tomó el tiempo de responder al comentario sobre su maternidad y dejó de lado las críticas que se centraron en su físico, pues varios internautas la atacaron por el presunto abuso de cirugías plásticas que, de acuerdo con muchos de ellos, la han transformado en una persona totalmente diferente a la que era cuando era joven.

Megan Fox (Instagram/Megan Fox)

“Tanta cirugía plástica que pensé que era Kim Kardashian”; “No se parece en nada a Megan. Demasiada cirugía plástica... muy triste...”; “¿Te estás transformando lentamente en una Kardashian?”.