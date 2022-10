Viuda de Bob Saget se hace peculiar tatuaje en su honor para nunca olvidarlo

"Mi papá no era solo mi papá, era mi mejor amigo", escribió en su perfil de Instagram. "Llevaba su corazón. No lo ocultaba; no le tenía miedo al amor. Mi papá simplemente quería compartir risas y amor con este mundo", destacó.

“Mi papá me enseñó que no importa lo que la vida depare, cuán difícil, cuán doloroso, cuán aparentemente imposible. No detiene ese amor”, dijo. "Él eligió el amor, siempre". Comprometiendo a "hacer lo mismo", Lara explicó: "El amor está aquí. Y es mi responsabilidad darme y compartir viviendo en el amor. Te amo infinitamente, papá. Feliz día del padre", concluyó.

¿De qué murió Bob Saget?

Saget murió el 9 de enero a los 65 años. Fue encontrado en su habitación de hotel en el Ritz-Carlton en Orlando, Florida, un día después de realizar un especial de stand-up a las afueras de Jacksonville. Una autopsia reveló más tarde que había muerto por un traumatismo craneal consistente debido a algún tipo de caída.