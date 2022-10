Christopher Uckermann revela que RBD podría volver a los escenarios en 2023

¿Christopher Uckermann tiene planes de casarse?

“Es algo que he pensado, pero cuando sea el momento, no tengo prisa. Con Samantha… (tengo) casi dos años (de relación), ¿cuál boda?, ¿la nuestra?, no todavía no, nada, todavía nada, cuando sea el momento”, comentó.

RBD (Instagram/christianchavezreal)

Al respecto de las especulaciones sobre una posible gira de RBD, el intérprete dejó entrever que el siguiente año podrían darle una gran sorpresa a sus seguidores.

“Es que yo pienso que cuadrar los tiempos de todos es lo difícil, de alguna manera todos quieren, pero los tiempos. Si logramos agendarlo este año, y poder sacar a la venta los boletos para el 2023, podría funcionar”, expresó.