Mila Kunis revela su NADA estricta dieta con la que mantiene su peso

En un episodio de Harper's Bazaar's Food Diaries, la actriz ofreció algunos detalles de lo que come día a día y lo que suele preparar para su esposo Ashton Kutcher y sus hijos Wyatt, de ocho años, y Dimitri, de cinco.

Al referirse a su herencia de Europa del Este, Mila, que nació en Ucrania, expresó su amor por la cocina tradicional de su mamá, que incluye arenques en escabeche, borscht (una sopa de betabel) y sopa de pollo.

Para empezar el día, Mila disfruta de un "café elaborado a la vieja escuela" acompañado de crema de leche de avena de vainilla, que ella misma espumea. Dos horas después, tras preparar el desayuno para los niños y enviarlos a la escuela, la estrella se come las sobras.

Dice: "Estoy en contra de desperdiciar la comida. Así que me la como, lo que no me sacia. Luego me hago una tostada de aguacate. Tomo cualquier pan que tengamos. Y, de nuevo, algo saludable, porque tengo hijos e intento hacer todo lo que pueda".

Mila dice que le encanta hacer tostadas con salsas, como hummus o tzatziki, o ensaladas.

La autoproclamada "foodie" (amante de la comida) come algo de fruta o un queso en tiras, pero comúnmente se pierde la comida por estar trabajando.

Mila Kunis (David Livingston/Getty Images)

"Mi marido y yo trabajamos en casa, así que si uno de los dos no tiene trabajo, hace comida para el otro, mezclamos algunos alimentos del refrigerador o tomamos un licuado de proteínas. Me traen licuados congelados a casa, les pongo proteína en polvo, mi marido le pone un producto no lácteo y luego me lo deja en la mesa y yo se lo agradezco mucho", contó Mila.

La estrella dijo que su plato especial es una ensalada o un bowl a base de quinoa, que acompaña con verduras picadas y cocidas, y que cada uno suele hacer su propio platillo.

La actriz también contrató un servicio de entrega de comidas dos veces por semana, con ingredientes y recetas entregadas hasta la puerta de su casa, mientras que su mamá, Elvira, les lleva comida una vez a la semana.