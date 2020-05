Karla Souza reaparece con una foto en la que parece como abuela, ¿por?

Karla Souza dejó con la boca abierta a sus seguidores en redes sociales al reaparecer y mostrar cuánto "ha envejecido". Con cabello canoso, arrugas y manchas en la piel, la actriz mexicana compartió su increíble transformación para el final de la serie de How to get away with murder?

Con estas imágenes, la intérprete ha demostrado que está dispuesta a sacrificar su belleza para hacer lo que necesite su personaje. En esta ocasión, la caracterizaron como una mujer mayor para interpretar a la abuelita de su personaje, Laurel, para el episodio final de la serie estadounidense.