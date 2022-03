Nadie está a la altura para interpretar a Robbie Williams, ¿por?

El cantante británico Robbie Williams está preocupado porque la película llamada Better Man y que será dirigida por Michael Gracey, el hombre detrás del éxito de The Greatest Showman, no logra concretarse debido a que nadie puede estar a la altura para darle vida en la ficción, según dio a conocer The Mirror.

Una fuente dijo: “Recientemente, Michael y Robbie realizaron audiciones secretas para encontrar a la estrella que interprete al joven Robbie. Ninguno los hizo sentir seguros de poder hacer el trabajo. Por ello, Robbie está sorprendido de lo difícil que ha sido realizar el proyecto. Ahora está preocupado de que no llegue a la gran pantalla y de que quede como un tonto por haberla promocionado".

Robbie Williams (Sascha Steinbach/Getty Images)

Asimismo, la fuente aseguró que a pesar de que el cantante de Angel y Rock DJ sabe que su biopic sería un éxito, teme que todo se quede en una idea.