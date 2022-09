Muere Louise Fletcher, fue la enfermera Ratched en ‘Atrapado sin salida’

Louise Fletcher , la actriz estadounidense que ganó un Oscar en 1976 por su interpretación de la enfermera Ratched en One Flew Over the Cuckoo's Nest (Alguien voló sobre el nido del cuco / Atrapado sin salida) falleció en el sur de Francia.

La actriz, de 88 años, murió en su casa y le sobreviven dos hijos, informaron Variety y Deadline, citando a sus representantes.