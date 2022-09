Laura Zapata niega que Thalía la mantuviera mientras cuidaba a su abuela

El último hospital yo ya me dediqué a eso, a estar con mi abuela, y yo pagué, y nunca hicimos cuentas, ella nunca me preguntó: ‘¿Cuánto fue del hospital?, ¿cuánto fue del velatorio?’ Laura Zapata

Thalía cooperó con los gastos de su abuela (Gustavo Caballero/Getty Images)

"Yo ni tiempo tenía para eso. Y de repente no hicimos cuentas, pero un día me depositó, no me acuerdo cuánto, lo que se le ocurrió, pues está bien, yo ya tengo otro tipo de cosas qué hacer, más que hacer cuentas”, declaró la actriz.

Finalmente, Laura recalcó que tanto la intérprete de Piel morena como ella tenían una responsabilidad compartida con doña Eva.

“Ella no vino, ella no estuvo con ella, no la cuidaba, no pasó estos malos meses con ella oyéndola quejarse. O sea, no estaba tan sensibilizada como yo con mi abuela, pero ella tenía que aportar ¿no?”, concluyó.