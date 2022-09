Marta Guzmán se quita la peluca en programa en vivo y lanza poderoso mensaje

Luego de moverla hacia adelante y atrás, Marta se la quitó y compartió un emotivo mensaje: "Gracias a mi peluquita que me ha hecho el paro cuando no tenía nada de pelo; pero me da mucho calor", dijo durante la transmisión.

Marta Guzmán (Instagram/martapasadita)

“A lo mejor me la vuelvo a poner con otro peinado, otro outfit, pero hoy la voy a guardar y lo quería hacer en el Chismorreo porque aquí es donde abrí toda la situación que pasé”, agregó.

Marta se sinceró y contó que una de las cosas más difíciles de esa terrible enfermedad es verse al espejo cuando el cuerpo comienza a cambiar.



"De repente, cuando no te ves con nada de pelo, dices: '¿Esa de ahí soy yo?', me costó trabajo y no es que le debe de dar pena a nadie, porque no es algo que buscaras. Y este look que traigo ahorita tampoco lo planeé, pero pues ya lo traigo y entonces lo voy a mostrar".