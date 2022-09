Isabel Lascurain, de Pandora, recuerda 'la amenaza' de Raúl Velasco

De acuerdo con Mayte, Raúl Velasco respondió la carta, le agradeció sus palabras y relacionó su mala actitud con el cáncer que padecía el conductor.

Isabel Lascurain (Instagram/isabel_lascurain)

“Fue una gente muy difícil, muy soberbio, muy poco empático y no nos quedaba de otra que hacerle caso’. Me contesta y me dice: ‘Mayte, cómo agradecerte todo que me estás diciendo porque si nunca había entendido el porqué me está pasando lo que me está pasando, cáncer en el hígado, hoy me estás dando una razón’”, añadió.

Las intérpretes además recordaron que Isabel no fue la única que sufrió por los desplantes de Raúl Velasco, pues cuando Fernanda Meade se salió del grupo, ellas le pidieron que en Siempre en Domingo no mencionara ese hecho ni que las hicieran cantar juntas.

Ellas siempre logran cautivarnos con su voz. (Cortesía.)

Aunque ellas pensaron que Velasco respetaría esta petición, el conductor sí las presentó mencionando que Fernanda había abandonado el grupo, provocando que todas se pusieran a llorar en el escenario, además, hizo que Meade cantara como solista casi después que ellas.