Hombro de Eugenio Derbez tendría que ser reemplazado, revela Alessandra Rosaldo

¿Cómo fue el accidente que sufrió Eugenio Derbez?

“Fue una evaluación larga, muy complicada, porque fueron muchas fracturas, porque probablemente hay que remplazar el hombro derecho”, explicó en declaraciones a Multimedios TV en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Eugenio Derbez. (Emma McIntyre/Getty Images)

La integrante de Sentidos Opuestos prefirió no revelar los detalles de cómo ocurrió el accidente que, se dice, fue mientras jugaba un juego de realidad virtual.

"Me imagino lo mucho que se ha especulado, lo entiendo, pero no estaba filmando y no voy a compartir un detalle de lo que realmente sucedió hasta que él realmente lo quiera compartir, pero filmando no fue”.

Reveló que los dolores que siente Eugenio Derbez, aún tomando analgésicos, son muy fuertes. Por ahora se encuentra en casa, al cuidado de la mamá de ella y su hija Aitana, quien lo llena de besos y apapachos.