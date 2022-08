Shakira y las 10 señales que anunciaban el fin de su relación con Gerard Piqué

5 El futbolista no apoyó a Shakira en el Super Bowl

Además, trascendió que no la apoyó en su presentación del Super Bowl en 2020, cuando compartió el escenario con Jennifer Lopez. Tampoco asistió a una fiesta posterior al show de medio tiempo hecha en honor al cumpleaños número 43 de la colombiana.

Se dijo que el futbolista se mantuvo en concentración para entrenar en la Ciutat Esportiva, porque más tarde jugaría en el Camp Nou contra el Levante, en el que por cierto, ganó 2-1 el Barcelona.

Shakira y Jennifer Lopez en el Super Bowl. (Rob Carr/Getty Images)

6 La cantante le expresó su orgullo y él la ignoró en Instagram

Existen tres últimas publicaciones que la cantante le dedicó en su cuenta de Instagram y que él no respondió. El 20 de marzo, Shakira resaltó el orgullo que sentía por Piqué como el mejor central del mundo en el ámbito del balompié, pero él la ignoró

“Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo el con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial. ¡He dicho!”, escribió en aquel entonces con una imagen de ella y los cuatro dedos de su mano izquierda hacia arriba.