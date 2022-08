Revelan causas de muerte de Anabel Gutiérrez, actriz de la Época de Oro del cine

¿En dónde y como falleció Anabel Gutiérrez?

“Seis horas después de despedirnos y de haber recibido su bendición, falleció la noche de este domingo mi adorada tía Anabel Gutiérrez. QEPD… ¡siempre te recordaré!”, dijo en su mensaje pero sin revelar aquello que derivó en su partida.

Anabel Gutiérrez (Twitter)

En entrevista con el programa Sale el sol, su hija, la también actriz Amairani Romero reveló que Anabel Gutiérrez murió por causas naturales.

"Gracias a Dios, mis dos padres se fueron como lo que son: reyes. Son luces. Mi mami dejo de respirar, no tuvimos la necesidad de tenerla sufriendo en un hospital. No tuvo llagas, no se lastimó", explicó.

"Mis hermanas tuvieron el cuidado, yo la tuve a mi cuidado unos meses. Tuvimos tiempo de estar cada quien con ella. Mis hermanas le dieron un cuidado especial, yo también. Entonces fue una mujer que hasta en sus últimos suspiros fue muy feliz, muy amada por sus hijas”, destacó Amairani Romero y compartió que los restos de la actriz fueron incinerados como fue su última voluntad.