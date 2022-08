Revelan quién oficiará la segunda boda de Jennifer López y Ben Affleck

Según la columna Page Six del New York Post, la diva del Bronx elegió a un buen amigo suyo para que oficie la ceremonia y le agregue un toque más espiritual, ya que es un ex monje hindú que ya es un conocido life coach.

¿Quién oficiará la segunda boda de JLo y Ben Affleck?

Se trata de Jay Shetty, el presentador de un popular podcast llamado On Purpose, en el que JLo ya ha participado.

Jay Shetty (Getty Images)

Hace poco los dos fueron cómplices para que él casara a cuatro parejas en el concierto que ella dio en Los Ángeles con Maluma como parte de un truco publicitario por la promoción de su película Cásate conmigo. Jay también casó a la estrella de Emily in Paris Lily Collins y a su esposo Charlie McDowell el año pasado.