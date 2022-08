¿Quién fue Anne Heche? Una vida llena de dolor y tragedia

Pero Anne perdió el conocimiento poco después y el 8 de agosto los representantes publicaron una actualización, diciendo que Heche estaba en una "condición extremadamente crítica" y había entrado en coma.

El viernes, su familia dijo en un comunicado que no se esperaba que sobreviviera y que la mantenían con soporte vital para determinar si sus órganos podían ser donados. Anne, de gran inteligencia, saltó a la fama a principios de la década de 1990, interpretando a las gemelas en la telenovela Otro mundo y con papeles en el cine.

Incluido el de Laura en la ópera prima de Nicole Holofcener, Walking and Talking. Su primer papel importante fue como la novia de Johnny Depp en el drama de gánsteres Donnie Brasco (1997). En el mismo año, participó en otros títulos inolvidables: la sátira política Wag the Dog, la película de desastres Volcano y el clásico slasher I Know What You Did Last Summer.

También en ese mismo año, Heche comenzó una relación de alto perfil con la estrella de comedia y presentadora de programas de entrevistas Ellen DeGeneres, poco después de que la comediante se declarara gay. La pareja estuvo junta durante tres años.

Anne Heche hace caso un año en la première de 'The Tender Bar'. (Steve Granitz/FilmMagic)

Anne habló de su gratitud a Harrison Ford, quien continuó con la producción del romance Six Days, Seven Nights, a pesar de la reacción homofóbica a la relación de la vida real de Heche. En 1998, interpretó a Marion Crane en la nueva versión revisionista toma por toma de Psicosis de Hitchcock de Gus van Sant.

Luego promedió una película al año durante la década siguiente, eligiendo proyectos creativamente ambiciosos. Interpretó a la hermana de Nicole Kidman en el drama psicológico de Jonathan Glazer, Birth, y a la novia de Ashton Kutcher en la comedia de estafadores Spread.

Ellen DeGeneres y Anne Heche tuvieron una relación. (Kurt Krieger - Corbis/Corbis via Getty Images)

En 2011, apareció en la comedia independiente Cedar Rapids y coprotagonizó como la ex esposa del policía corrupto Woody Harrelson en Rampart. Los papeles clave recientes en el cine incluyen a la madre del asesino en serie Jeffrey Dahmer en una película biográfica de 2017 y como artista enfurecida junto a Sandra Oh en la aclamada comedia negra Catfight de 2016.

También participó en la temporada 2020 del programa estadounidense Dancing with the Stars. En 2001, Heche publicó un libro de memorias, Call Me Crazy, que detalla su turbulenta crianza como la menor de cinco hijos en una familia que se mudó 11 veces durante su infancia.