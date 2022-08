Fred Savage responde a las acusaciones de acoso sexual

Tras la polémica, el protagonista de Los años maravillosos emitió un comunicado donde desmiente categóricamente las acusaciones de sus compañeras y niega las afirmaciones de que mantuvo un comportamiento sexual inapropiado, según confirmó The Post.

"Desde que tenía 6 años he trabajado en cientos de proyectos y con miles de personas y siempre me he esforzado por contribuir a un ambiente de trabajo inclusivo, seguro y solidario. Es devastador saber que hay compañeros que sienten que no he alcanzado estos objetivos. Se informan algunos incidentes que absolutamente no ocurrieron ni podrían haber ocurrido, señaló.

Fred Savage ya había tenido problemas por situaciones similares. (Jason Kempin/Getty Images)

“Trabajaré para abordar y cambiar cualquier comportamiento que haya afectado negativamente a alguien, ya que nada en este mundo es más importante para mí que ser un compañero de trabajo, amigo, esposo, padre y persona que brinde apoyo”.

Las mujeres que presentaron la denuncia ante Disney le dijeron a THR que deseaban permanecer en el anonimato, pero compartieron ejemplos específicos de sentirse "incómodas" con Savage, quien encontró fama en la serie de televisión original a finales de la década de 1980.