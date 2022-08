Fred Savage de 'Los años maravillosos' es acusado de acoso y agresión sexual

Una ex empleada declaró que luego de unirse a sus compañeros para ir de noche a un bar local, al salir del baño de mujeres Fred la estaba esperando, la empujó contra una pared, posteriormente "puso su boca sobre la mía con mucha fuerza".

Afortunadamente pudo frustrar el ataque del actor y huyó; sin embargo, después él le envió un mensaje disculpándose por lo ocurrido, el cual ella ignoró.

Tras filtrarse las denuncias en su contra, Savage emitió una declaración a la prensa. "Desde que tenía 6 años, he trabajado en cientos de sets con miles de personas y siempre me he esforzado por contribuir a un entorno de trabajo inclusivo, seguro y solidario", explicó.

El actor expresó que está comprometido con evitar que esto se repita: "Trabajaré para abordar y cambiar cualquier comportamiento que haya afectado negativamente a alguien, ya que nada en este mundo es más importante para mí que ser un compañero de trabajo, amigo, esposo, padre y persona que brinde apoyo”.