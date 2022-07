Ha*Ash arma la fiesta en Acapulco, el lugar que las vio nacer hace dos décadas

Por supuesto que no faltaron grandes éxitos como: Las que se ponen bien la falda, Me equivoqué, No soy una señora y Prefiero ser su amante, con la que María José cerró una increíble presentación.

Acapulco, siempre el mejor plan

Este concierto forma parte de los esfuerzos del Grupo Mundo Imperial para la reactivación del entretenimiento en Acapulco tras dos años de pandemia. En fechas próximas estrellas como Ricardo Arjona, Cristian Castro y OV7estarán visitando la ciudad para continuar con una cartelera de primer nivel.

Acapulco te espera para vivir las mejores aventuras. (Cortesía Grupo Mundo Imperial)

En el caso de Fórum Mundo Imperial, tiene una conexión directa con el hotel Palacio Mundo Imperial, por lo que la oferta de pasar un fin de semana con una estancia de primer nivel y cerrar con un increíble concierto a sólo unos metros de tu habitación resulta realmente atractivo.

Si lo tuyo son las actividades más extremas, no pierdas la oportunidad de incluir en tu fin de semana una visita al parque de cuerdas X-Monkey en la Bahía de Puerto Marqués en Acapulco Diamante, donde podrás retarte a ti mismo y pasar grandes momentos de diversión.

Dentro de las instalaciones se encuentra el restaurante Península, ideal para disfrutar de su increíble oferta culinaria después de un día lleno de emociones.