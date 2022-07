La reacción de Alex Rodriguez a la boda Jennifer Lopez y Ben Affleck

Horas después, Rodriguez se reunió con un grupo de amigos para cenar en Mr. Chow en Beverly Hills, California. Afuera del restaurante, Alex fue captado riéndose con sus acompañantes.

Alex Rodriguez (Instagram/Alex Rodriguez)

Alex Rodriguez no tiene más que buenos deseos para su ex prometida ahora que se casó con Ben Affleck. “Él está feliz por ella y feliz de que ella esté con la persona con la que debe estar”, reveló una fuente a Us Weekly. “Él está en una nueva relación ahora y también está feliz. Está viajando por todas partes y viviendo su mejor vida. Está realmente enfocado en la familia, su carrera y lo que está pasando”, agregó.

Además, el informante agregó que Alex vio la noticia de la boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck casándose en Las Vegas y “se dedicó a sus asuntos”. “Su relación con Jennifer terminó hace un tiempo; hizo las paces con la forma en que terminaron las cosas”, continuó la fuente. “Él la respeta y realmente le desea lo mejor”.