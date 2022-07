Kevin Spacey se declara inocente de los cargos de agresión sexual

Hace unas semanas, el astro de Hollywood se presentó a la Corte de Magistrados de Westminster, en Londres, para una vista preliminar en la que el artista prefirió no declararse culpable o inocente de esas prácticas de las que se le acusa. Asimismo, el juez dictaminó que el estadounidense debía permanecer en libertad provisional, sin necesidad de fianza.

Kevin Spacey (©Getty Images 699391960)

Por otro lado, quienes apostaron que la carrera de Spacey no se recuperaría de las acusaciones de acoso realizadas en su contra podrían haberse precipitado. En el marco del pasado Festival de Cannes se estrenó el trailer de su nueva película, Peter Five Eight, en la que da vida a un asesino en serie y que irónicamente se está promocionando bajo el eslogan: "El culpable siempre paga el precio". También ha rodado un drama histórico titulado 1242 – Gateway To The West, que está buscando distribuidora.

Kevin Spacey ha pasado cinco años alejado de la actuación al margen de un par de vídeos grabados por él mismo, en los que retomaba su personaje de la serie House of Cards y que difundió a través de Instagram como una especie de macabra felicitación navideña.