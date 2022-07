Jennifer Lopez comparte gran secreto de belleza para lucir más joven

¿Cuántas horas duerme?

"No valoramos el sueño. Valoramos el esfuerzo y el trabajo duro y debo admitir que he estado atrapada en esa carrera de ratas por mucho tiempo. Sin embargo, he descubierto que dormir es el secreto de belleza más subestimado que existe. Dormir al menos de 7 a 9 horas cada noche, puede cambiar el juego de la vida", compartió Jennifer en la última edición de su boletín On The JLo.

Jennifer Lopez. (Getty Images)

También reveló que a sus 20 años, cuando su carrera estaba despegando, tan sólo dormía menos de cinco horas por noche, por lo que el cansancio y la sobre exigencia le pasaron factura al provocarle ataques de pánico. Por ello, la cantante cambió su forma de vida y comenzó a llevar un estilo más saludable.

"Desde entonces, he intentado llevar una vida muy sana y equilibrada. A medida que dormía más y me cuidaba, me di cuenta de que se trataba de vivir más que de envejecer. Pienso en el sueño como una pequeña máquina del tiempo. Te acuestas y entras en un espacio en el que te conservas y luego sales como una persona nueva, más joven de lo que eras antes", platicó la estrella de Hollywood.