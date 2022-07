Cuentas de Angélica Rivera son rastreadas en investigación a Peña Nieto

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rastreó las cuentas de Angélica Rivera , ex Primera Dama de México, como parte de la investigación sobre las operaciones y situación patrimonial de su ex esposo, el ex presidente, Enrique Peña Nieto.

El periódico Reforma tuvo acceso a la investigación y señaló que La Gaviota, como también se le conoce en el medio del espectáculo, así como familiares directos de ella, utilizaron al menos tres tarjetas de crédito American Express con las que acumularon retiros y pagos por 112.5 millones de pesos de 2013 a 2019.