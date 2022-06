En opinión del tribunal, Sheeran no copió "deliberadamente" ni "inconscientemente" parte de la melodía de la canción de Oh Why (2015), compuesta por Sami Chokri y Ross O'Donoghue, para su Shape of You, una de las canciones más escuchadas en el mundo.

Ed Sheeran (Getty Images)

En una sentencia complementaria dictada el martes, el juez Antony Zacaroli dictaminó que los demandantes debían pagar unas costas judiciales de 916.200 libras (1,125 millones de dólares, 1,067 millones de euros).