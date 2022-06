Anahí se volvió a contagiar de Covid-19

De acuerdo con Anahí, llevaba ocho días resguardada desde que dio positivo a Covid-19, sus síntomas habrían iniciado aproximadamente el 14 de junio, es decir tres días después de su regreso a los escenarios junto a Karol G.

Fue en enero de 2021, cuando la intérprete confesó desde sus redes sociales que se contagió de coronavirus en el concierto tributo a RBD que se transmitió vía streaming el 26 de diciembre de 2020 y donde estuvieron presentes Maite Perroni, Christopher Uckermann, Christian Chávez.

Anahí y Manu. (Instagram/Anahí)

Tras dar el anuncio en aquel entonces, la cantante explicó que su esposo Manuel Velasco Coello y sus hijos, Manuelito y Emiliano también se habían contagiado.

“La pesadilla pasó […] Efectivamente me contagie en el concierto. En el tributo a RBD. Después de no salir de mi casa casi un año, el único día que salí me contagié. Contagié a mi esposo. Él se sintió muy mal y tuvimos días y noches de mucha angustia y miedo. Los bebés siempre estuvieron perfectos […] Nada vale la pena poner la salud en riesgo”, dijo Anahí.

De acuerdo con distintos medios de comunicación, el funcionario presentó algunos síntomas como fiebre, dolor de cabeza y dificultad para respirar durante los primeros días de enero del 2021.