Pitt fue a Alcohólicos Anónimos para superar adicciones tras divorcio de Jolie

En declaraciones a la última edición de la revista GQ británica, Pitt, de 58 años, insistió en que el desequilibrio emocional y la profunda tristeza son una parte inevitable del crecimiento humano.

"Creo que todos nuestros corazones están rotos. Siempre me he sentido muy solo en mi vida, solo cuando crecía de niño, solo incluso aquí y no ha sido hasta hace poco que he tenido un abrazo fuerte de mis amigos y mi familia", dijo la estrella de Hollywood.

Angelina Jolie y Brad Pitt. (Getty Images)

A pesar de esta sensación de aislamiento, Brad Pitt admitió que ha construido grandes lazos de amistad gracias a su decisión de dejar el alcohol en 2016.

Recién divorciado, el actor pasó 18 meses asistiendo a reuniones periódicas de Alcohólicos Anónimos y se alejó de todas las sustancias que alteran la mente.

"Tenía un grupo de hombres realmente genial, privado y selectivo, por lo que era seguro... había visto cosas de otras personas que habían sido grabadas mientras se desahogaban y eso es simplemente atroz para mí", reveló el actor.