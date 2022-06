Netflix y la productora Redrum se pronuncian tras muerte de actores en accidente

“Su muerte es una tragedia no solamente por el robo de este talento, principalmente porque estas muertes tienen culpables. Los actores no han parado de quejarse de lo mal que se les está tratando específicamente en el tema de transporte y logística, paneles viejos con llantas lisas, chóferes cansados y sobreexplotados, los actores transportados como ganado para ahorrarse unos cuantos pesos", denunció.

Por su parte, Netflix informó que el Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA) se ha puesto en contacto con la Asociación Nacional de Actores de México (ANDA), a la que no pertenecían los actores, pero que ha manifestado su preocupación desde el primer día.

“Compañeros, no está de más recordar que es trabajo de todos cuidar de la seguridad tanto de actores, crew y de los mismos choferes en cualquier producción. No incurrir en posibles negligencias, no pasarlas por alto y denunciarlas, en su caso. Descansen en paz nuestros compañeros”, escribió la ANDA en su cuenta de Twitter.

Mueren los actores Paco Mufote y Raymundo Garduño durante la filmación de @netflix "America Jesus" rodada en BCS. Netflix no quiso trabajar con el sindicato de actores ANDA y contrató al productor Stacy Perskie y el director Everardo Gout quienes son culpados por las muertes. pic.twitter.com/w1dIJkBX0c — Mandragora (@AlinneMekler) June 17, 2022

De acuerdo con la sinopsis, El Elegido narra el caso de un niño de 12 años que se entera que es Jesucristo y ha regresado para cumplir su destino: salvar a la humanidad. El productor es Stacy Perskie y la dirección corre a cargo de Everardo Gout.