Suegro de Danna Paola quiere grabar un dueto con ella

“No descarto, en esta carrera no se descarta ninguna posibilidad, no solamente de hacer un dueto con Danna, ¡imagínate!, para mí sería un honor poder juntar una nueva generación con aquella época, se me hace una fusión interesante”, dijo don Néstor Hoyer.

En la misma oportunidad, el cantante reveló que por lo pronto la familia Hoyer ya tiene una canción que grabaron en conjunto.

“De hecho, ya grabé un tema con mi hijo Alex y mi hija Daneli que se titula Vivirás, que fue el tema que nos abrió las puertas, y ya lo grabé con ellos dos, está a punto de salir también, pero si se da la oportunidad de hacer algo con Dannita, sería un placer”, insistió.