Ella es la actriz a quien le ofrecieron el papel de Madonna

De acuerdo con las fuentes de la publicación, tanto la actriz y su equipo están por aceptar la propuesta para ponerse bajo las órdenes de Madonna, quien se encargará de dirigir la película en la que abordará distintos aspectos de su vida.

Al darse a conocer que se dio luz verde a la película biográfica de la cantante, Madonna dijo que esperaba transmitir el increíble viaje al que la ha llevado la vida como artista", recordó Variety.

"El enfoque de esta película siempre será la música. La música me ha mantenido en marcha y el arte me ha mantenido con vida. Hay tantas historias no contadas e inspiradoras y quién mejor para contarlas que yo. Es esencial compartir la montaña rusa de mi vida con mi voz y mi visión", aseguró la cantante.