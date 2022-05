Joy Huerta revela que tiene miedo de salir a la calle por esta razón

“Vivo como cada mujer que sale a tomar el camión, el metro, con mucha angustia. Yo espero que en un futuro así como estamos todos aquí cada quien, desde nuestra trinchera, hagamos lo que podamos”, comentó la cantante al reflexionar acerca del papel que la sociedad tiene en el problema.

Jesse & Joy (Getty Images)

Incluso, durante una conferencia que ofreció al lado de su hermano Jesse para hablar de su nuevo disco Clichés, la cantante no pudo contener el llanto cuando alzó la voz por las mujeres que se han sido violentadas y dijo que guarda la esperanza de que algún día la situación mejore para que nadie viva con miedo en el país.

“La vida ya no me da para las malas noticias. No puedo (estar en las redes sociales) porque son tantas las mujeres que nos hacen falta y lo digo con miedo al mismo tiempo porque estamos en un país en el que cada vez se empieza a atracar más la libertad de opinión pública”, apuntó.