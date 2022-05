Juan Soler revela la identidad de su novia

En marzo pasado, Maki Moguilevsky puso fin a una serie de especulaciones con respecto a que había regresado con Juan Soler, aseguró que mantiene una gran relación con su ex porque ambos desean lo mejor para sus hijas.

“Ya lo desmentí. ¿Por qué no les diríamos? Tenemos súper buena relación y a mí se me hace de lo más normal del mundo que me vean con él. Somos familia y seremos familia siempre, es un caballero”, explicó Maki al ser abordada por la prensa a la salida de Televisa San Ángel.