Marc Anthony reaparece tras sufrir accidente antes de dar un concierto

Visiblemente afectado y recostado en una cama, el ídolo de la música salsa reapareció en sus redes sociales para explicar su estado de salud. Dijo que se encuentra en proceso de recuperación y que está bien.

Marc Anthony (Getty Images)

“Me están cuidando. Son cosas que pasan, me siento… no puedo decir que mejor, pero estamos en eso”, expresó a través de un reel publicado en su Instagram para luego agradecer a quienes se preocuparon por él. “Muchas gracias, que Dios me los bendiga por desearme lo mejor”.

El intérprete de 53 años prometió que hará todo lo posible para mejorar, volver y cumplir con su palabra. “Lamentablemente, como les dije, es una cosa que es muy fuerte para mí porque yo no soy de cancelar, no tengo historia de eso, ni reputación de eso”.

Dijo que es un ser humano, que se lastimó la espalda y que sólo espera que le deseen lo mejor. Después, el astro puertorriqueño envió el mismo mensaje en inglés para los fans que tiene en otros países.