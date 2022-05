Piden que Lily-Rose, hija de Johnny Depp, reemplace a Amber Heard en ‘Aquaman’

Lily-Rose Depp nació en Neuilly-sur-Seine, Francia, el 27 de mayo de 1999. Es hija de Johnny Depp y la actriz y cantante francesa Vanessa Paradis. Tiene un hermano menor, John "Jack" Christopher Depp III, nacido el 9 de abril de 2002. Después de la ruptura de sus padres en 2012, tras 13 años de relación, la ahijada de Marilyn Manson vive entre Los Ángeles y París.

Comenzó su carrera como actriz en 2014, en la cinta Tusk, dirigida por Kevin Smith. Un año después también se lanzó como modelo debutando para Chanel. A sus 22 años, a pesar de ser la hija de dos personalidades, solo ha sido parte de 14 proyectos. Sin embargo, eso no quiere decir que su rostro sea desconocido, pues desde bebé ha sido objeto de interés gracias a su familia.

La hija de Johnny se ha mantenido alejada del escándalo, pero no tuvo una buena relación con Amber. La joven no asistió a la boda de su padre y la rubia en 2015 porque no estaban en “buenos términos”, además, en 2016, defendió a su papá cuando fue acusado de abuso físico, describiéndolo como un ser dulce y cariñoso. En 2021, la modelo habló sobre cómo mantiene su privacidad siendo una persona pública. Explicó que desde pequeña sus padres le enseñaron a equilibrar la fama con algunos aspectos de su vida.

Cabe recordar que la segunda entrega de la franquicia protagonizada por Jason Momoa como el héroe atlante de DC, ha retrasado su fecha de estreno. Previsto inicialmente para el 16 de diciembre de este año, el estudio optó por retrasar su lanzamiento al 17 de marzo del próximo año, lo que evitará que Aquaman se enfrente en taquilla a la secuela de Avatar.