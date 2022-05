‘Bienvenidos a Edén’: la nueva serie de Belinda que le vino como anillo al dedo

¿De qué trata Bienvenidos a Edén y por qué le vino como anillo al dedo a Belinda?

En Bienvenidos a Edén, un grupo de jóvenes atractivos y en apariencia felices reciben invitación a una exclusiva fiesta en una isla, cortesía de una misteriosa bebida energizante. Entre ellos se encuentra África, una influencer con millones de seguidores en redes sociales que cumple con todas las características que premia el algoritmo de Instagram: es joven, hermosa y está dispuesta a todo para publicar contenido de lo que luce como una vida perfecta.

Sobra decir que Belinda interpreta a este personaje, al que matiza con los gestos y el know-how digital que la intérprete de En el amor hay que perdonar ha perfeccionado a lo largo de los años.

Belinda protagoniza Bienvenidos a Edén (Cortesía/Netflix)

Después de que a ninguno de los personajes le parece riesgoso aceptar la invitación para que un grupo de desconocidos los lleve a un destino no identificado y les exija entregar sus celulares, se descubre que la fiesta y la bebida energizante son sólo el principio de una serie de eventos oscuros orquestados por una organización dirigida por Astrid, interpretada por Amaia Salamanca, a quien recordamos por Gran Hotel.

Belinda explica por qué su personaje o ella misma diría que sí ante la posibilidad de alejarse del mundo y aislarse en un paraíso tropical, haciendo a un lado las condiciones que impone la trama de la serie (y que a todas luces indican la formación de un culto con consecuencias que pueden ser fatales, como en toda historia de misterio).

“Si yo estoy pasando por un momento difícil, por un momento triste, por un momento vulnerable y recibo un mensaje de alguien que me pregunta ‘¿Eres feliz?’ y me enseñan esta isla y me dicen que todos mis problemas se van a acabar y me dicen que voy a hacer la persona más feliz del mundo entero, que solo tengo que ir a la isla. Yo, directamente, no lo pienso. Es real, yo sí voy. Pero tiene que ser en el momento que tiene que ser”, afirma de forma categórica la actriz de 32 años.