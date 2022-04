Reencuentro entre JLo y Ben Affleck pudo ser frustrado por Emma Hernan

Hernan, de 30 años, afirmó a su copresentadora Chrishell Stause que había coincidido con Affleck mientras hablaba de la exclusiva aplicación de citas durante el episodio ¿Crees que somos amigos?, que se emitió el viernes con el resto de la temporada.

"¿Recuerdas cuando Ben Affleck se hizo viral porque envió a una chica..?" dijo Stause, de 40 años, mientras Hernan intervino: "Puede que me haya mandado un mensaje o no. Puede o no haberme pedido tomar un café en varias ocasiones", explicó, y añadió: "No fui".

Emma Hernan. (Getty Images)

Con sorpresa, Stause bromeó que Hernan pudo haber frustrado a Bennifer, nombre dado por los medios de comunicación a la relación de alto perfil entre los artistas estadounidenses, a lo que la agente y empresaria respondió: "¿Verdad? Fue justo antes de eso. Así que tal vez no hubiera ocurrido. Tenemos la conexión de Boston. Así que esa fue su frase de presentación".

Esta no es la primera vez que a Affleck se le relaciona con el uso de aplicaciones de citas. La estrella de Tender Bar se hizo viral en abril de 2021 después de que se revelara que buscaba conocer a alguien en la App exclusiva para personalidades de la industria del entretenimiento.