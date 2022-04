La única Spice Girl que evitó felicitar a Victoria Beckham en su cumpleaños

¿Por qué Mel B no felicitó a Victoria Beckham en su cumpleaños?

De acuerdo con el diario británico The Sun, a Victoria Beckham le molestaron las declaraciones que Mel B hizo en un programa de televisión, en 2018, para hablar de la gira de reencuentro de las Spice Girls que tuvo lugar en 2019 y en la que la esposa de David Beckham decidió no participar.

“Por supuesto que nos vamos a reunir. Hay una que se está poniendo un poco difícil pero espero que la logren ‘atrapar’”, dijo Scary Spice al programa Loose Women.

Una fuente dijo a The Sun que Victoria Beckham le dijo al resto de sus ex compañeras que pidieran a Mel B que evitara hacer ese tipo de anuncios porque le daba falsas esperanzas a los fanáticos del grupo sobre una reunión de las cinco Spice Girls que, finalmente, no sucedió.