Johnny Depp y Amber Heard se amaban a pesar de ser violentos, dice ex terapeuta

Aunque Laurel Anderson dijo que Amber le reportó que Johnny había sido violento con ella, también aseguró que ambos eran capaces de iniciar las peleas y que, mientras Johnny Depp podía ser más callado en las sesiones, Amber Heard solía interrumpir, tenía un estilo golpeado para hablar y se exaltaba.

La terapeuta aseveró que la pareja no se comunicaba y que Amber le dijo que no quería divorciarse pero que quería tener ganas de hacerlo pues sabía que lo que estaban haciendo no era saludable.

Laurel Anderson, ex terapeuta de Johnny Depp y Amber Heard (Especial/Twitter)

Sin embargo, la consejera dijo en su testimonio que “ella lo amaba y él la amaba a ella”, refiriéndose a los actores.

De acuerdo con el testimonio en video, Amber acudió a la oficina de la terapeuta para mostrarle moretones en los ojos el 17 de diciembre de 2015. También recordó en una conversación que sostuvo con Johnny, en junio de 2016 cuando ya estaban separados, en la que el actor le dijo que su relación fue “caótica” y “violenta”, pero que Amber “daba tanto como recibía”.