Al Pacino estrena romance con mujer 53 años menor que él

Para el encuentro la estrella de El Padrino se puso una camisa abotonada, chamarra y zapatos deportivos, mientras que Alfallah optó por un top negro de encaje combinado con pantalones de cuero, una chamarra juego y botas.

Aunque se fueron juntos, cabe señalar que en lugar no estaban solos, pues Jason Momoa, se unió a ellos, junto con el famoso artista Julian Schnabel, prueba de ello es la foto que la estrella de Aquaman publicó sobre la cena en su Instagram oficial, donde se puede ver a Pacino y Alfallah sentados juntos.

Al Pacino y Noor Alfallah (The Grosby Group)

Por otra parte, esta sería la primera vez que se generan rumores de romance del actor desde que se separó de su exnovia Meital Dohan, con la que duró dos años. Sobre ello, Dohan afirmó: “Ahora ya es un anciano, para ser honesta. Entonces, incluso con todo mi amor, no duró”, haciendo referencia a su diferencia de edad de 39 años.

No obstante, para Alfallah la diferencia de edades al parecer no sería un problema, pues de acuerdo con Page Six, ella tuvo una aventura secreta con Jagger cuando tenía 23 años y él 74.