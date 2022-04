Kim Kardashian no oculta a sus hijos la separación de Kanye; así les explica

Hay un viejo dicho que asegura que los niños se enteran de todo, aunque no lo parezca, y los de Kim Kardashian no son una excepción. La celebridad mantiene una relación muy complicada con Kanye West desde que solicitó el divorcio el año pasado: su ex esposo la acusó públicamente de impedirle ver a los cuatros hijos que tienen en común y también arremetió en más de una ocasión contra Pete Davidson, el nuevo novio de Kim, de quien tiene muy mala opinión.